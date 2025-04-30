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09:30, 30 апреля 2025Забота о себе

Назван неожиданный способ поддержать здоровье после 40

Терапевт Туитан: Прогулки с метеоризмом снижают риск развития диабета
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Serhat Beyazkaya / Unsplash

Врач-терапевт Тим Туитан призвал совершать после еды прогулки с метеоризмом. Такой неожиданный способ поддержать здоровье после 40 лет он предложил на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), пишет HuffPost.

Врач объяснил, что прогулка после еды часто сопровождается метеоризмом, так как пища провоцирует газообразование, а ходьба помогает вывести эти излишки газа из кишечника. Помимо этого, по словам терапевта, такой променад снижает риск развития диабета второго типа. «С возрастом, особенно после 40 лет, риск развития диабета повышается», — предупредил Туитан.

Терапевт также назвал ходьбу хорошим способом контролировать уровень сахара в крови. Он уточнил, что прогулки позволяют организму лучше регулировать выработку инсулина и предотвращают резкие скачки сахара после еды. Кроме того, по словам специалиста, поскольку прогулки являются полезным видом физической активности, они помогают снизить риск развития нескольких видов рака.

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