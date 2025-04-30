Названа дата старта следующего сезона КХЛ

Следующий сезон КХЛ стартует 5 сентября

Сезон-2025/2026 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) стартует 5 сентября. Дата названа на сайте лиги.

В этот день состоится матч за Кубок открытия, в котором обладатель Кубка Гагарина-2025 встретится с финалистом нынешнего сезона. Детали и точные сроки проведения следующего чемпионата КХЛ объявит в июне.

В розыгрыше Кубка Гагарина сезона-2024/2025 проходят стадии полуфинала. Московское «Динамо» встречается с челябинским «Трактором», а ярославский «Локомотив» — с уфимским «Салаватом Юлаевым».

Действующим обладателем Кубка Гагарина является магнитогорский «Металлург». В прошлогоднем финале команда победила «Локомотив».