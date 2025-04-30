Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Барселона
Сегодня
22:00 (Мск)
Интер М
Лига чемпионов|1/2 финала. 1-й матч
Трактор
Сегодня
17:00 (Мск)
Динамо М
Фонбет КХЛ — плей-офф|1/2 финала. 2-й матч
Локомотив М
Сегодня
18:00 (Мск)
Ростов
Fonbet Кубок России|1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
Зенит
Сегодня
20:30 (Мск)
ЦСКА
Fonbet Кубок России|Финал (Путь РПЛ). 1-й матч
Вашингтон Кэпиталз
Завтра
02:00 (Мск)
Монреаль Канадиенс
НХЛ — плей-офф|1/8 финала. 5-й матч
Тампа-Бэй Лайтнинг
Завтра
02:30 (Мск)
Флорида Пантерз
НХЛ — плей-офф|1/8 финала. 5-й матч
10:55, 30 апреля 2025Спорт

Олимпийская чемпионка объяснила желание начать политическую карьеру

Чемпионка ОИ Ступак о желании стать депутатом: Хочу внести вклад в развитие Коми
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Ступак в своем Telegram-канале объяснила желание начать политическую карьеру.

Она отметила, что хочет внести вклад в развитие Республики Коми. «И даже если этот след будет хоть и мал, но ценен для подрастающего поколения, то я уже буду счастлива», — заявила Ступак.

Лыжница добавила, что в случае избрания депутатом будет работать на общественных началах.« Я не закончила спортивную карьеру. Я тренируюсь и буду продолжать выступать!» — добавила она.

Ранее стало известно, что Ступак зарегистрировалась на портале предварительного голосования партии «Единая Россия». Спортсменка подала заявку на Ираельскую территориальную группу № 5 (Республика Коми).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украинские агенты готовили теракт против российского военнослужащего и подорвались на своей же бомбе. Мощный взрыв попал на видео

    Украинский дрон атаковал автомобиль в приграничном российском регионе

    В Кремле обвинили Запад в игнорировании нацистов с факелами на Украине

    Россиянка потратила 150 тысяч рублей на отдых в Египте и оказалась в заброшенном отеле

    В России предрекли провокации в Молдавии на 9 Мая

    Мирные жители пострадали в результате удара беспилотника ВСУ по машине в российском городе

    Известному российскому комику вырезали фурункул без наркоза

    Осужденный за незаконное пересечение российской границы гражданин Китая сбежал из колонии

    В Кремле рассказали о ситуации в российском приграничье

    Украинские модели заработали миллионы долларов на OnlyFans и привлекли внимание налоговой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости