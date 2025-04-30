Олимпийская чемпионка объяснила желание начать политическую карьеру

Чемпионка ОИ Ступак о желании стать депутатом: Хочу внести вклад в развитие Коми

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Ступак в своем Telegram-канале объяснила желание начать политическую карьеру.

Она отметила, что хочет внести вклад в развитие Республики Коми. «И даже если этот след будет хоть и мал, но ценен для подрастающего поколения, то я уже буду счастлива», — заявила Ступак.

Лыжница добавила, что в случае избрания депутатом будет работать на общественных началах.« Я не закончила спортивную карьеру. Я тренируюсь и буду продолжать выступать!» — добавила она.

Ранее стало известно, что Ступак зарегистрировалась на портале предварительного голосования партии «Единая Россия». Спортсменка подала заявку на Ираельскую территориальную группу № 5 (Республика Коми).