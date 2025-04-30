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14:23, 30 апреля 2025Спорт

Олимпийский чемпион оценил влияние международного отстранения на уровень российских лыж

Устюгов: За три года международного отстранения уровень российских лыж упал
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов оценил влияние международного отстранения на уровень лыж в России. Об этом сообщает Metaratings.

По мнению спортсмена, уровень упал. «С чем это связано? Недопуск, нет полной мотивации, варимся в одной каше. Раньше спортсмены ездили на Кубок мира, приезжали и соревновались с теми, кто не поехал туда», — заявил Устюгов.

Ранее олимпийский чемпион Никита Крюков заметил положительное влияние международного отстранения на лыжный спорт в России. «Улучшилось качество трасс, судейства, трансляций. Интерес к лыжникам тоже возрос», — завил бывший спортсмен.

Россияне и белорусы не участвуют в международных соревнованиях по решению Международного союза биатлонистов (IBU). Распоряжение вступило в силу в марте 2022-го и будет действовать до дальнейшего уведомления.

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