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09:22, 30 апреля 2025Россия

Последний выехавший из курского села житель описал обстановку там фразой «сплошной пепел»

ТАСС: Местный житель заявил, что Горналь превратился в пепел за время оккупации
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Последний выехавший из курского села Горналь житель описал обстановку там фразой «сплошной пепел». По его словам, за время оккупации Вооруженных сил Украины (ВСУ) от населенного пункта почти ничего не осталось, передает ТАСС.

«Все дома взлетали в воздух только так. Там сейчас сплошной пепел — все сгорело, все разрушили», — заявил местный житель.

По его словам, большинство жителей села успели выехать в первые дни вторжения ВСУ в Курскую область — в августе 2024 года, но он решил остаться, так как был не готов бросить хозяйство.

В течение последующих 8,5 месяцев мужчине приходилось жить в подвалах или в уже разрушенных домах под постоянной слежкой со стороны бойцов ВСУ. «Выхожу на улицу, а они за мной, куда я — туда и они, следили», — вспомнил мужчина.

Эвакуироваться он не мог до тех пор, пока украинские солдаты не начали отступать. Выезжая из села в конце апреля, россиянин констатировал, что возвращаться ни ему, ни другим жителям некуда.

О возвращении последнего российского населенного пункта, остававшегося под контролем украинских солдат — села Горналь — официально объявили в субботу, 26 апреля. Об этом президенту России Владимиру Путину доложил начальник Генерального штаба Валерий Герасимов, раскрыв подробности операции.

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