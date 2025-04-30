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05:31, 30 апреля 2025РоссияЭксклюзив

В России предрекли провокации во время перемирия в День Победы

Депутат Чепа предрек провокации со стороны Украины во время перемирия на 9 Мая
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Во время перемирия в День Победы, предложенного президентом России Владимиром Путиным, будут провокации со стороны Украины, уверен заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Владимир Владимирович объявил перемирие во время великого праздника, а ведь я абсолютно уверен, что будут провокации. Мы помним, как это было с Бучей, Кременчуг, удары по собственным территориям, по собственному рынку для того, чтобы обвинить Россию в этом. То же самое, я абсолютно уверен, планируют эти ГУРы, СБУ. Нас предупреждает разведка наша о том, что такие операции планируют для того, чтобы потом обвинить Россию», — поделился депутат.

28 апреля Путин объявил второе за месяц перемирие в зоне СВО. Оно приурочено к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и продлится с нуля часов 8 мая до нуля часов 11 мая по московскому времени.

До этого президент объявлял пасхальное перемирие. Как сообщил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу, Украина нарушила его 4900 раз за 30 часов.

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