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09:26, 30 апреля 2025Силовые структуры

Раскрыта дата начала суда над художником из-за постов о теракте в «Крокусе»

мая в Петербурге состоится суд над автором постов о «Крокусе» Конашенком
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге Первый западный окружной военный суд 7 мая проведет предварительное заседание по уголовному делу автора скандальных постов о теракте в «Крокус Сити Холле» художника Николая Конашенка (включен в России в реестр террористов и экстремистов). Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, заседание состоится в 10 утра по московскому времени.

Ранее сообщалось, что материалы его уголовного дела поступили в суд. Художник обвиняется по статье 205.2 («Оправдание терроризма») УК РФ. По версии следствия, он опубликовал в интернете комментарии, оправдывающие теракт в «Крокусе».

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