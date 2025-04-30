Раскрыта дата начала суда над художником из-за постов о теракте в «Крокусе»

мая в Петербурге состоится суд над автором постов о «Крокусе» Конашенком

В Санкт-Петербурге Первый западный окружной военный суд 7 мая проведет предварительное заседание по уголовному делу автора скандальных постов о теракте в «Крокус Сити Холле» художника Николая Конашенка (включен в России в реестр террористов и экстремистов). Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, заседание состоится в 10 утра по московскому времени.

Ранее сообщалось, что материалы его уголовного дела поступили в суд. Художник обвиняется по статье 205.2 («Оправдание терроризма») УК РФ. По версии следствия, он опубликовал в интернете комментарии, оправдывающие теракт в «Крокусе».