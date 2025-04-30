Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:47, 30 апреля 2025Силовые структуры

Россиянин забил соседскую собаку палкой из-за лая и был осужден

В Кемерово осудили мужчину, забившего собаку палкой на глазах у ребенка
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Суд в Кемерово вынес приговор в отношении 42-летнего местного жителя, который забил насмерть собаку палкой на глазах малолетнего ребенка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Заводского районного суда.

Как уточнили «Ленте.ру» в региональном главке МВД России, мужчина обвинялся по части 2 статьи 245 («Жестокое обращение с животными») УК РФ. Ему назначили шесть месяцев исправительных работ.

Все произошло в октябре 2024 года. Злоумышленник с палкой зашел на участок соседей и несколько раз ударил их собаку, которая находилась на привязи. Все происходящее видел их 11-летний сын.

По словам осужденного, пес своим лаем мешал ему отдыхать, поэтому он и решил ударить его. Животное не выжило.

Ранее суд в Тюменской области приговорил к десяти годам колонии строгого режима местного жителя Николая Игнатова за избиение соседа до смерти из-за собаки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Взрыв бомбы у готовивших теракт в Ханты-Мансийске украинских агентов попал на видео

    ФСБ сообщила о задержании гражданина Молдовы после взрыва бомбы в Ханты-Мансийске

    В МИД прокомментировали публикации западных СМИ о возможном признании Крыма российским

    Старт купального сезона на черноморских курортах отложили

    Готовивших теракт против российского военного агентов Украины арестовали

    Два российских хоккеиста оказались в лидерах снайперской гонки Кубка Стэнли

    Раскрыты траты звезды «Фабрики звезд» на свадьбу

    Кинолог назвал самую дружелюбную породу собак и предостерег ее владельцев

    Раскрыта просьба Зеленского Трампу в Ватикане

    Стало известно о прошедшем 10 километров с обморожением российском бойце

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости