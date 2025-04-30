Россиянин забил соседскую собаку палкой из-за лая и был осужден

В Кемерово осудили мужчину, забившего собаку палкой на глазах у ребенка

Суд в Кемерово вынес приговор в отношении 42-летнего местного жителя, который забил насмерть собаку палкой на глазах малолетнего ребенка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Заводского районного суда.

Как уточнили «Ленте.ру» в региональном главке МВД России, мужчина обвинялся по части 2 статьи 245 («Жестокое обращение с животными») УК РФ. Ему назначили шесть месяцев исправительных работ.

Все произошло в октябре 2024 года. Злоумышленник с палкой зашел на участок соседей и несколько раз ударил их собаку, которая находилась на привязи. Все происходящее видел их 11-летний сын.

По словам осужденного, пес своим лаем мешал ему отдыхать, поэтому он и решил ударить его. Животное не выжило.

Ранее суд в Тюменской области приговорил к десяти годам колонии строгого режима местного жителя Николая Игнатова за избиение соседа до смерти из-за собаки.