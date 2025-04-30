Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:22, 30 апреля 2025Силовые структуры

Россиянку осудили после отравления детей крысиным ядом в школе

В Приморье суд вынес приговор виновнице отравления детей крысиным ядом
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

В Приморье Октябрьский районный суд приговорил сотрудницу дезинфекционной станции к году ограничения свободы после отравления детей крысиным ядом в школе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

Женщину признали виновной в преступлении по статье 236 («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, по неосторожности создавшее угрозу наступления массового отравления людей») УК РФ.

Установлено, что с октября 2024 года по 20 января 2025 года она передала отраву для крыс сотрудникам школы, которые не обладали квалификацией для проведения дератизации. В результате пятеро несовершеннолетних случайно употребили приманку для грызунов — детям потребовалась госпитализация. Дезинфектор признала вину.

Ранее сообщалось, что в Дагестане задержали водителя катера, столкнувшейся со скалой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдепе поставили ультиматум по участию США в мирном процессе по Украине

    В России сообщили о росте доли БРИКС в мировой экономике

    Россиянка назвала идеальное место для легкого знакомства с богатым иностранцем

    Названы преимущества употребления кофе по утрам

    Политолог раскрыл цель намека Зеленского на удар по параду Победы

    Стало известно о продвижении ВС России к населенному пункту в ЛНР

    Рудковская рассказала о покупке жилья в Астане

    Оправдывавшего терроризм в мессенджере иностранца осудили на 13 лет

    Спецпосланник Трампа высказался о красоте Кремля

    Нераспроданные запасы автомобилей в России оценили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости