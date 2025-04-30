Россиянку осудили после отравления детей крысиным ядом в школе

В Приморье суд вынес приговор виновнице отравления детей крысиным ядом

В Приморье Октябрьский районный суд приговорил сотрудницу дезинфекционной станции к году ограничения свободы после отравления детей крысиным ядом в школе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

Женщину признали виновной в преступлении по статье 236 («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, по неосторожности создавшее угрозу наступления массового отравления людей») УК РФ.

Установлено, что с октября 2024 года по 20 января 2025 года она передала отраву для крыс сотрудникам школы, которые не обладали квалификацией для проведения дератизации. В результате пятеро несовершеннолетних случайно употребили приманку для грызунов — детям потребовалась госпитализация. Дезинфектор признала вину.

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