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10:25, 29 апреля 2025Силовые структуры

Водителя столкнувшегося со скалой в Дагестане катера задержали

СК задержал водителя катера, столкнувшегося со скалой в Дагестане
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Дагестане следователи задержали водителя прогулочного катера, столкнувшегося со скалой во время экскурсии по Сулакскому каньону, в результате чего жертвой ЧП стала пассажирка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Возбуждено уголовное дело по статье 263 («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского и внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека») УК РФ. Следователи проводят осмотр места происшествия. По делу назначена судебно-медицинская экспертиза.

В ЧП, которое произошло днем 28 апреля, семеро пассажиров получили различные телесные повреждения, им оказывается медицинская помощь. Одна женщина не выжила.

Прокуратура установила, что столкновение произошло по вине водителя, который не справился с управлением.

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