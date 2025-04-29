Водителя столкнувшегося со скалой в Дагестане катера задержали

СК задержал водителя катера, столкнувшегося со скалой в Дагестане

В Дагестане следователи задержали водителя прогулочного катера, столкнувшегося со скалой во время экскурсии по Сулакскому каньону, в результате чего жертвой ЧП стала пассажирка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Возбуждено уголовное дело по статье 263 («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского и внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека») УК РФ. Следователи проводят осмотр места происшествия. По делу назначена судебно-медицинская экспертиза.

В ЧП, которое произошло днем 28 апреля, семеро пассажиров получили различные телесные повреждения, им оказывается медицинская помощь. Одна женщина не выжила.

Прокуратура установила, что столкновение произошло по вине водителя, который не справился с управлением.