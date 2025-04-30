Российский стрелок спецгруппы охраны на железной дороге получил срок за госизмену

На Кубани суд приговорил жителя Сочи к 12 годам за госизмену

На Кубани суд приговорил жителя Сочи к 12 годам лишения свободы по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Мужчина активно способствовал раскрытию совершенного им преступления. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима с ограничением свободы на один год.

Как установил суд, фигурант был стрелком специализированный группы опорного пункта охраны на железной дороге. В 2023 году он собирал для знакомого сотрудника украинской полиции, контактирующего с ГУР Украины, фотографии и видеоматериалы о месте дислокации систем противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее сообщалось, что в Москве Мещанский суд арестовал местного жителя Дмитрия Филиппова по делу о государственной измене.