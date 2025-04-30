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20:06, 30 апреля 2025Спорт

«Ростов» вышел в финал Пути регионов Кубка России

«Ростов» победил «Локомотив» и вышел в финал Пути регионов Кубка России
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Игроки «Ростова»

Игроки «Ростова». Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Футбольный клуб «Ростов» вышел в финал Пути регионов Кубка России сезона-2024/2025. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В полуфинале турнира команда оказались сильнее московского «Локомотива». Встреча прошла в Москве на стадионе «РЖД Арена» и завершилась победой гостей со счетом 2:0. Первый мяч на 28-й минуте забил защитник Максим Осипенко. На 87-й минуте преимущество команды увеличил нападающий Егор Голенков.

В матче за право сыграть в главном финале турнира «Ростов» встретится с московским «Спартаком». Красно-белые победили московское «Динамо» со счетом 2:1.

В полуфинале Пути РПЛ встретятся петербургский «Зенит» и московский ЦСКА. Матч пройдет 30 апреля и начнется в 20:30 по московскому времени.

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