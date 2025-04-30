Шольц поддержит нового канцлера ФРГ

Шольц поддержит кандидатуру Мерца на пост нового канцлера ФРГ

Исполняющий обязанности канцлера ФРГ Олаф Шольц проголосует за кандидатуру Фридриха Мерца на пост нового главы правительства на голосовании в бундестаге, которое пройдет 6 мая. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь действующего кабмина Штеффен Хебештрайт, передает ТАСС.

«Да, конечно», — заявил представитель.

25 марта Шольц и министры его правительства получили от президента республики Франка-Вальтера Штайнмайера уведомления об отставке. Однако согласно немецким законам, прежнее правительство продолжит исполнять свои обязанности до формирования нового.

Также в начале апреля лидеры консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) завершили переговоры о создании правящей коалиции.