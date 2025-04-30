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16:06, 30 апреля 2025Мир

Шольц поддержит нового канцлера ФРГ

Шольц поддержит кандидатуру Мерца на пост нового канцлера ФРГ
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Исполняющий обязанности канцлера ФРГ Олаф Шольц проголосует за кандидатуру Фридриха Мерца на пост нового главы правительства на голосовании в бундестаге, которое пройдет 6 мая. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь действующего кабмина Штеффен Хебештрайт, передает ТАСС.

«Да, конечно», — заявил представитель.

25 марта Шольц и министры его правительства получили от президента республики Франка-Вальтера Штайнмайера уведомления об отставке. Однако согласно немецким законам, прежнее правительство продолжит исполнять свои обязанности до формирования нового.

Также в начале апреля лидеры консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) завершили переговоры о создании правящей коалиции.

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