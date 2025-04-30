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05:00, 30 апреля 2025Забота о себе

Сомнолог рассказал о плюсах привычки спать обнаженным

Сомнолог Дэвид Розен посоветовал спать без одежды
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Maddi Bazzocco / Unsplash

Чтобы улучшить качество сна, врач-сомнолог Дэвид Розен посоветовал ложиться в постель без одежды. Его слова приводит Daily Mail.

Главным плюсом привычки спать без одежды врач назвал правильную регуляцию температуры тела. Он уточнил, что прохлада является ключевым фактором для быстрого засыпания, отсутствие пижамы и нижнего белья обеспечивает нужную температуру.

Розен также отметил, что пижамные брюки создают влажную и теплую среду, в которой быстро размножаются грибки и бактерии. Отсутствие одежды, по его словам, снижают риск инфекций половых путей.

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Кроме того, он добавил, что мужчинам будет полезно отказаться от тесного и тем более синтетического нижнего белья. По его словам, в такой одежде повышается температура мошонки и снижается количество и качество сперматозоидов.

Ранее онколог-маммолог Виктория Алексеева рассказала о последствиях привычки не снимать ночью бюстгальтер. По ее словам, это ведет к излишней потливости и неравномерному давлению на молочные железы.

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