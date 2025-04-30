Советник Трампа оценил способность США субсидировать безопасность Европы

Уолтц: США со своим госдолгом не способны субсидировать безопасность Европы

США со своим государственным долгом не способны субсидировать безопасность Европы. Об этом заявил советник американского президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц в интервью New York Post.

«США с госдолгом в 33 триллиона долларов буквально больше не могут себе позволить субсидировать европейскую безопасность», — отметил советник.

По словам Уолтца, такие государства, как Норвегия и Финляндия, стремятся к увеличению расходов на оборону. При этом он подчеркнул, что Испания, Италия и Канада тратят на нее «прискорбно недостаточно» средств.

Ранее директор НАТО по ядерной политике Джим Стокс заявил, что признаков готовности новой американской администрации оставить НАТО без прикрытия своими ядерными силами нет.