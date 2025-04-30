Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:13, 30 апреля 2025Мир

Советник Трампа оценил способность США субсидировать безопасность Европы

Уолтц: США со своим госдолгом не способны субсидировать безопасность Европы
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Jim Watson / Pool / Reuters

США со своим государственным долгом не способны субсидировать безопасность Европы. Об этом заявил советник американского президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц в интервью New York Post.

«США с госдолгом в 33 триллиона долларов буквально больше не могут себе позволить субсидировать европейскую безопасность», — отметил советник.

По словам Уолтца, такие государства, как Норвегия и Финляндия, стремятся к увеличению расходов на оборону. При этом он подчеркнул, что Испания, Италия и Канада тратят на нее «прискорбно недостаточно» средств.

Ранее директор НАТО по ядерной политике Джим Стокс заявил, что признаков готовности новой американской администрации оставить НАТО без прикрытия своими ядерными силами нет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Взрыв бомбы у готовивших теракт в Ханты-Мансийске украинских агентов попал на видео

    ФСБ сообщила о задержании гражданина Молдовы после взрыва бомбы в Ханты-Мансийске

    В МИД прокомментировали публикации западных СМИ о возможном признании Крыма российским

    Старт купального сезона на черноморских курортах отложили

    Готовивших теракт против российского военного агентов Украины арестовали

    Два российских хоккеиста оказались в лидерах снайперской гонки Кубка Стэнли

    Раскрыты траты звезды «Фабрики звезд» на свадьбу

    Кинолог назвал самую дружелюбную породу собак и предостерег ее владельцев

    Раскрыта просьба Зеленского Трампу в Ватикане

    Стало известно о прошедшем 10 километров с обморожением российском бойце

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости