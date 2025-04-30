США определились с отправкой помощи Украине

Советник Уолтц: США дали понять, что помощью Украине должна руководить Европа

США четко обозначили свою позицию, что отправка будущей помощи Украине должна происходить под руководством Европы. Об этом сообщил советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц в интервью газете The New York Post (NYP).

«Мы ясно дали понять, что помощью Украине в будущем должна руководить Европа. И это лишь один из основных результатов этих переговоров», — отметил представитель Белого дома.

Кроме того, Уолтц подчеркнул, что США со своим государственным долгом «больше не могут субсидировать безопасность Европы».

17 апреля газета Le Monde со ссылкой на источники сообщила, что европейские страны не могут согласовать дополнительный пакет помощи Киеву из-за возникших между ними разногласий. В числе возникших между странами Европы разногласий издание отмечает, в частности, отличающиеся подходы к отправке войск на Украину после перемирия.