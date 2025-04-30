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09:59, 30 апреля 2025Россия

Стало известно о прошедшем 10 километров с обморожением российском бойце

Боец ВС России Кайфачян прошел 10 километров до места эвакуации с обморожением
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

Доброволец Вооруженных сил России Давид Кайфачян прошел 10 километров до места эвакуации с обморожением после боев в Курской области. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы ЛДПР.

По информации политической партии, боец девять суток находился в окружении, где получил серьезные травмы, после чего самостоятельно преодолел путь до места эвакуации.

«Подвиг Давида Кайфачяна — яркое подтверждение мужества, героизма и верности долгу наших военнослужащих», — говорится в сообщении ЛДПР.

Ранее стало известно о сложностях с бойцами из КНДР под Курском.

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