Стало известно о прошедшем 10 километров с обморожением российском бойце

Боец ВС России Кайфачян прошел 10 километров до места эвакуации с обморожением

Доброволец Вооруженных сил России Давид Кайфачян прошел 10 километров до места эвакуации с обморожением после боев в Курской области. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы ЛДПР.

По информации политической партии, боец девять суток находился в окружении, где получил серьезные травмы, после чего самостоятельно преодолел путь до места эвакуации.

«Подвиг Давида Кайфачяна — яркое подтверждение мужества, героизма и верности долгу наших военнослужащих», — говорится в сообщении ЛДПР.

Ранее стало известно о сложностях с бойцами из КНДР под Курском.