Суд оставил в СИЗО супругу бывшего мэра российского города

В Москве суд оставил в СИЗО жену экс-мэра Сочи Копайгородского

Московский городской суд признал законным постановление о переводе в СИЗО супруги бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского Янины. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, суд оставил постановление Мещанского районного суда без изменений, и жалобы без удовлетворения.

По информации следствия, жена Копайгородского пыталась оказать давление на свидетеля по уголовному делу, фигурантами которого она является вместе с супругом. Они обвиняются по части 4 статьи 160 УК РФ («Присвоение и растрата»). Речь идет о хищении двух земельных участков за 3,7 миллиона рублей. Также Копайгородскую подозревают в посредничестве передачи взятки от бизнесмена ее мужу в размере 43 миллионов рублей.

Адвокат фигурантки Елизавета Меткина отметила, что защита обвиняемой будет добиваться размещения малолетних детей в СИЗО рядом с их матерью. По ее словам, у трехлетней дочери приостановилось развитие речи из-за стресса.

Следствие попросило суд ужесточить меру пресечения Янине Копайгородской в марте.