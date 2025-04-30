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12:50, 30 апреля 2025Силовые структурыПартнерский материал

Суд оставил в СИЗО супругу бывшего мэра российского города

В Москве суд оставил в СИЗО жену экс-мэра Сочи Копайгородского
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Московский городской суд признал законным постановление о переводе в СИЗО супруги бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского Янины. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, суд оставил постановление Мещанского районного суда без изменений, и жалобы без удовлетворения.

По информации следствия, жена Копайгородского пыталась оказать давление на свидетеля по уголовному делу, фигурантами которого она является вместе с супругом. Они обвиняются по части 4 статьи 160 УК РФ («Присвоение и растрата»). Речь идет о хищении двух земельных участков за 3,7 миллиона рублей. Также Копайгородскую подозревают в посредничестве передачи взятки от бизнесмена ее мужу в размере 43 миллионов рублей.

Адвокат фигурантки Елизавета Меткина отметила, что защита обвиняемой будет добиваться размещения малолетних детей в СИЗО рядом с их матерью. По ее словам, у трехлетней дочери приостановилось развитие речи из-за стресса.

Следствие попросило суд ужесточить меру пресечения Янине Копайгородской в марте.

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