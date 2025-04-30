Три мешка с деньгами выпали из инкассаторской машины и достались прохожим

В пригороде Чикаго, США, десятки прохожих подобрали и унесли деньги, выпавшие из бронированной инкассаторской машины. Об этом сообщает NBC News.
Когда инкассаторская машина ехала в районе города Ок-Парк, ее задняя дверь приоткрылась, и на проезжую часть выпали три мешка с деньгами на сумму 300 тысяч долларов (около 25 миллионов рублей).
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Почему дверь машины открылась, остается неизвестным.
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