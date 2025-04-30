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11:08, 30 апреля 2025Из жизни

Три мешка с деньгами выпали из инкассаторской машины и достались прохожим

В США прохожие унесли 300 тысяч долларов, выпавших из инкассаторской машины
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Epic Cure / Shutterstock / Fotodom

В пригороде Чикаго, США, десятки прохожих подобрали и унесли деньги, выпавшие из бронированной инкассаторской машины. Об этом сообщает NBC News.

Когда инкассаторская машина ехала в районе города Ок-Парк, ее задняя дверь приоткрылась, и на проезжую часть выпали три мешка с деньгами на сумму 300 тысяч долларов (около 25 миллионов рублей).

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Когда водитель вернулся на место происшествия, то обнаружил, что деньги достались предприимчивым прохожим. С потерянными наличными скрылись от 50 до 100 человек.

Почему дверь машины открылась, остается неизвестным.

Ранее сообщалось, что в США жительница штата Нью-Джерси ограбила банк на 60 тысяч долларов с помощью водяного пистолета. Ее поймали лишь через несколько месяцев.

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