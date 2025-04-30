Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:49, 30 апреля 2025Экономика

Ученые предсказали сжатие американской экономики

NYT: ВВП США может сократиться на три, семь и даже 11 процентов
Кирилл Луцюк

Фото: insta_photos / Shutterstock / Fotodom

Если власти США будут сокращать федеральное финансирование научных исследований, то это может обернуться долгосрочным экономическим ущербом, сравнимым с рецессией. К такому выводу пришли ученые из Института макроэкономического и политического анализа Американского университета. Их выводы процитировало издание The New York Times (NYT).

Оно напомнило, что в последние месяцы администрация президента США Дональда Трампа пыталась отменить или заморозить миллиарды долларов грантов ученым в Колумбийском, Гарвардском и других университетах. Кроме того, Белый дом резко урезал финансирование академических медицинских центров и других учреждений. На подходе еще более крутые меры.

Эксперты Американского университета выяснили, что даже самый мягкий подход — сокращение государственной поддержки исследований и разработок на 25 процентов — приведет к падению объемов производства. Валовой внутренний продукт США, скорректированный с учетом инфляции, снизится на 3,8 процента. Сокращение научных исследований подорвет инновации, что обернется замедлением роста производительности и, как следствие, постоянным снижением экономического производства.

Материалы по теме:
«Я вытащу нас из бардака» Трамп уже 100 дней на посту президента США. Что он успел сделать, чтобы Америка вновь стала великой?
«Я вытащу нас из бардака»Трамп уже 100 дней на посту президента США. Что он успел сделать, чтобы Америка вновь стала великой?
Сегодня
«Они уродливые, дорогие и вредные» Трамп подписал целую стопку скандальных указов. Как его решения отразятся на планете?
«Они уродливые, дорогие и вредные»Трамп подписал целую стопку скандальных указов. Как его решения отразятся на планете?
26 января 2025

Сокращение финансирования на 50 процентов снизит ВВП почти на 7,6 процента. Если же Белый дом урежет расходы на 75 процентов, то ВВП потеряет 11,3 процента.

В свою очередь, экономисты предупреждают, что отказ от серьезных вложений в науку может подорвать американскую конкурентоспособность в таких областях, как разработка вакцин, искусственный интеллект и квантовые вычисления.

Между тем в I квартале 2025 года американский ВВП уже снизился на 0,3 процента. Потребительская уверенность приблизилась к пятилетнему минимуму. Инфляция усилилась и будет расти в течение года.

Однако советник Дональда Трампа Питер Наварро, комментируя падение ВВП, призвал «смотреть глубже». По его словам, в США в январе-марте был резкий рост внутренних инвестиций.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Киргизии арестовали российского политолога и сотрудницу Русского дома. Как это связано с задержанием мигрантов в Москве?

    Россиянам назвали улучшающие настроение растения на даче

    В Эстонии запретили шествия и собрания в преддверии 9 мая

    Мостовой оценил шансы «Краснодара» на чемпионство

    Трамп понадеялся на заключение сделки с Украиной

    Звезда «Уэнсдэй» показала полуобнаженную грудь для модного журнала

    В США заявили о готовности подписать ресурсную сделку с Украиной

    Путин вспомнил о письме деда времен Великой Отечественной войны

    В России обнаружили ойнохойю

    Индия закрыла воздушное пространство для Пакистана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости