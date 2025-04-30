Песков: Запад закрывает глаза на «нацистов с зажженными факелами» на Украине

Политики Запада игнорируют факельные шествия нацистов на Украине. С таким обвинением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Представитель Кремля обратил внимание на то, что в Германии по опросу Forsa в 2023-м году 20 процентов молодежи не смогли объяснить, что такое нацизм. «Это совершенно опасная и непозволительная цифра. Это простая социология, но это очень опасно, потому что на фоне этих цифр происходит закрытие глаз политиков на то, когда в Киеве, во Львове и так далее ходят нацисты с зажженными факелами», — отметил Песков.

Ранее пресс-секретарь президента РФ заявил, что ростки нацизма на Украине стали прорастать быстрее, чем в других европейских странах. Песков подчеркнул, что радикальные силы в республике пытаются оказывать влияние на действующую власть.

«Мы не могли не отреагировать на это, и наш президент сделал то, что он должен был сделать», — объяснил представитель Кремля, отметив, что все решения Владимира Путина по проведению специальной военной операции являются правильными.