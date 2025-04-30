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11:38, 30 апреля 2025Мир

В Кремле обвинили Запад в игнорировании нацистов с факелами на Украине

Песков: Запад закрывает глаза на «нацистов с зажженными факелами» на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool / Reuters

Политики Запада игнорируют факельные шествия нацистов на Украине. С таким обвинением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Представитель Кремля обратил внимание на то, что в Германии по опросу Forsa в 2023-м году 20 процентов молодежи не смогли объяснить, что такое нацизм. «Это совершенно опасная и непозволительная цифра. Это простая социология, но это очень опасно, потому что на фоне этих цифр происходит закрытие глаз политиков на то, когда в Киеве, во Львове и так далее ходят нацисты с зажженными факелами», — отметил Песков.

Ранее пресс-секретарь президента РФ заявил, что ростки нацизма на Украине стали прорастать быстрее, чем в других европейских странах. Песков подчеркнул, что радикальные силы в республике пытаются оказывать влияние на действующую власть.

«Мы не могли не отреагировать на это, и наш президент сделал то, что он должен был сделать», — объяснил представитель Кремля, отметив, что все решения Владимира Путина по проведению специальной военной операции являются правильными.

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