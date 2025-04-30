Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:23, 30 апреля 2025Бывший СССР

В Кремле высказались о нацизме на Украине

Песков: На Украине ростки нацизма стали прорастать быстрее, чем в других странах
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Ростки нацизма на Украине стали прорастать быстрее, чем в других европейских странах. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Эти нацисты стали опять ходить с факелами, стали вскидывать руки, и эти нацисты, главное, стали пытаться оказывать влияние на действующую власть. И мы не могли не отреагировать на это, и наш президент сделал то, что он должен был сделать», — объяснил официальный представитель Кремля.

Песков добавил, что все решения Владимира Путина по проведению специальной военной операции (СВО) являются правильными. России повезло, что Путин — президент страны, резюмировал представитель Кремля.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украинские агенты готовили теракт против российского военнослужащего и подорвались на своей же бомбе. Мощный взрыв попал на видео

    Экономика Германии упала седьмой квартал подряд

    Кремль заявил о поддержке Путиным перемирия на Украине

    Песков подтвердил участие одного мирового лидера в праздновании 9 Мая в Москве

    Украинский дрон атаковал автомобиль в приграничном российском регионе

    В Кремле обвинили Запад в игнорировании нацистов с факелами на Украине

    Россиянка потратила 150 тысяч рублей на отдых в Египте и оказалась в заброшенном отеле

    В России предрекли провокации в Молдавии на 9 Мая

    Мирные жители пострадали в результате удара беспилотника ВСУ по машине в российском городе

    Известному российскому комику вырезали фурункул без наркоза

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости