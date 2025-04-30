Ростки нацизма на Украине стали прорастать быстрее, чем в других европейских странах. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
«Эти нацисты стали опять ходить с факелами, стали вскидывать руки, и эти нацисты, главное, стали пытаться оказывать влияние на действующую власть. И мы не могли не отреагировать на это, и наш президент сделал то, что он должен был сделать», — объяснил официальный представитель Кремля.
Песков добавил, что все решения Владимира Путина по проведению специальной военной операции (СВО) являются правильными. России повезло, что Путин — президент страны, резюмировал представитель Кремля.