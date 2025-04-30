В России отреагировали на угрозы ЕК в адрес Сербии за участие в параде Победы

Депутат Чепа об угрозах ЕК Сербии за участие в параде Победы: Это беспредел

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал двойными стандартами и беспределом попытки давления на мировых лидеров со стороны Еврокомиссии за участие в параде Победы в Москве 9 Мая. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«О каком прогрессе можно говорить и о каком развитии можно говорить в этих странах. Почти все европейские страны поддерживали Гитлера во время Второй мировой войны и всячески сегодня пытаются роль СССР опустить, но это у них очень плохо получается», — сказал Чепа.

Он также назвал подобный шантаж со стороны Еврокомиссии двойными стандартами и абсолютным беспределом.

Ранее официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Гийом Мерсье заявил, что участие президента Сербии Александра Вучича в параде Победы в Москве 9 Мая будет иметь последствия для Белграда в отношении переговоров по вступлению в ЕС.

На сегодняшний день участие в параде Победы в Москве приняли не менее 19 лидеров стран, среди которых главы государств СНГ, Бразилии, Венесуэлы, Вьетнама, Кубы, Сербии и Буркина-Фасо. Также свое присутствие подтвердил председатель Китая Си Цзиньпин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо.