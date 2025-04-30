Примаков: В Молдавии власти могут сопротивляться празднованию 9 Мая

В Молдавии власти могут сопротивляться празднованию 9 Мая. Об этом заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков, передает ТАСС.

«Там местные власти просто запретили праздновать 9 Мая, устроили там какой-то День Европы, какую-то глупость. И люди, которые хотят отметить День Победы, это люди мужественные, и я думаю, что они найдут способ, как это напомнить, и даже властям собственной страны», — рассказал Примаков.

Накануне глава пресс-службы правительства Молдавии Даниел Водэ заявил, что в Молдавии пообещали отпраздновать 9 Мая День Победы. Он добавил, что праздник будет отмечаться на территории всей республики.

До этого лидер координационного комитета «Победа» Алексей Петрович рассказал, что в Молдавии может отмечаться только День Европы на главной площади Кишинева. При этом он заявил о возможности обсуждения проведения Дня Победы в другом виде.

