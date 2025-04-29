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15:22, 29 апреля 2025Бывший СССР

Власти Молдавии пообещали отпраздновать День Победы 9 мая

Водэ: Власти Молдавии примут участие в торжественных мероприятиях в День Победы
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Родион Прока / Sputnik / РИА Новости

Власти Молдавии пообещали отпраздновать 9 мая День Победы и принять участие в торжественных мероприятиях. Об этом заявил глава пресс-службы правительства республики Даниел Водэ, передает РИА Новости.

«Молдавия отмечает 9 мая два важных праздника — День Победы и День Европы. В этот день мы вспоминаем жертву тех, кто боролся за мир, а также отмечаем ценности, которые объединяют нас как европейцев. (...) 9 мая традиционно руководство Молдавии будет участвовать вместе с гражданами в торжественной церемонии на Мемориале "Вечность", чтобы отметить 80-летие Победы над нацизмом», — сообщил Водэ.

Представитель кабмина Молдавии добавил, что посвященные Дню Победы мероприятия пройдут 9 мая на территории всей республики.

Ранее лидер координационного комитета «Победа» Алексей Петрович заявил, что в Молдавии на главной площади Кишинева будет отмечаться только День Европы. По его словам, там будет открыт европейский городок, в работе которого примут участие президент Молдавии Майя Санду, члены правительства республики и около 20 посольств стран Европы.

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