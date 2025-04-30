В российском городе на месте бывшей свалки откроют парк

В Барнауле на месте известного пустыря откроют парк

В Барнауле на месте бывшей свалки откроют парк по инициативе местных жителей. Об этом сообщает Telegram-канал «Катунь 24».

Парк «300-летия Барнаула» обустроят на пустыре площадью 15 гектаров. Администрация города уже заключила контракт с подрядчиком. На строительство планируют направить 300 миллионов рублей.

Местные жители давно жаловались на свалку за ТРЦ «Европа». Они и предложили сделать из нее парк, запустили в интернете соответствующее голосование и получили одобрительные подписи девяти тысяч горожан. Предводитель группы Егор Дворников рассказал, что сначала на пустыре снесут гаражи, потом поставят туалеты, проложат дорожки и построят детские и спортивные площадки. Он уверен, что известность места будет гарантировать качественную работу.

Барнаульский архитектор Александр Деменко отметил, что уже предложил строительной компании варианты малых архитектурных форм для украшения парка. Среди них — эскизы лавочек и фонарей, завязанных в узлы.

Ранее сообщалось, что челябинскую свалку преобразовали в тепличный комплекс. В комплексе площадью 720 квадратных метров можно будет круглый год выращивать цветы, саженцы кустарников и деревьев.