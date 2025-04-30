Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
15:56, 30 апреля 2025Моя страна

В российском городе на месте бывшей свалки откроют парк

В Барнауле на месте известного пустыря откроют парк
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Кадр: Telegram-канал «Катунь 24 — новости Барнаула и Алтайского края»

В Барнауле на месте бывшей свалки откроют парк по инициативе местных жителей. Об этом сообщает Telegram-канал «Катунь 24».

Парк «300-летия Барнаула» обустроят на пустыре площадью 15 гектаров. Администрация города уже заключила контракт с подрядчиком. На строительство планируют направить 300 миллионов рублей.

Местные жители давно жаловались на свалку за ТРЦ «Европа». Они и предложили сделать из нее парк, запустили в интернете соответствующее голосование и получили одобрительные подписи девяти тысяч горожан. Предводитель группы Егор Дворников рассказал, что сначала на пустыре снесут гаражи, потом поставят туалеты, проложат дорожки и построят детские и спортивные площадки. Он уверен, что известность места будет гарантировать качественную работу.

Материалы по теме:
«Ледяной дом белого медведя» Красота Русской Арктики — в объективах лучших фотографов мира
«Ледяной дом белого медведя»Красота Русской Арктики — в объективах лучших фотографов мира
25 октября 2020
Попали в переделку Пустыри и свалки превратили в модные места. Их можно встретить по всей России
Попали в переделкуПустыри и свалки превратили в модные места. Их можно встретить по всей России
2 марта 2020

Барнаульский архитектор Александр Деменко отметил, что уже предложил строительной компании варианты малых архитектурных форм для украшения парка. Среди них — эскизы лавочек и фонарей, завязанных в узлы.

Ранее сообщалось, что челябинскую свалку преобразовали в тепличный комплекс. В комплексе площадью 720 квадратных метров можно будет круглый год выращивать цветы, саженцы кустарников и деревьев.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    МИД Украины назвал условие для проведения мирных переговоров в любом формате

    Российские «Ракушки» и БМД-4М получили дополнительную защиту

    Эрдоган поддержал позицию Трампа по урегулированию конфликта на Украине

    Билан заработает на сольном концерте более 50 миллионов рублей

    В Италии рассказали об отважном решении Венгрии

    Лепс пожалел об ошибках молодости

    Еврокомиссия пригрозила Сербии за присутствие на параде Победы

    Эрдоган отреагировал на предложенное Путиным перемирие на Украине

    Нюхающий кокаин голый полицейский в стрингах попал под проверку МВД России

    Шольц поддержит нового канцлера ФРГ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости