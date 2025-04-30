В спецназе «Ахмат» высмеяли заявление Украины о выводе ВСУ из Курской области

Командир «Ахмата» Аид высмеял заявление Украины о выводе ВСУ из Курской области

Командир группы спецназа «Ахмат» с позывным Аид высмеял заявление Украины о выводе Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Курской области. Об этом он заявил в Telegram-канале подразделения.

«Украина закончила вывод основных сил в Курской области. Стесняюсь спросить — куда? На тот свет?», — поиронизировал он, комментируя новостной сюжет украинского СМИ. Офицер также предложил наложить мелодию из шоу Бенни Хилла (Yakety Sax — прим. «Ленты.ру») на видео «с 20-30 убегающими через пункт пропуска инвалидами».

«Насколько надо быть чмошниками, чтобы до сих пор пытаться выдавать свой полный разгром в Курской области за организованный вывод войск?» — задался он вопросом.

26 апреля начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области. Это произошло после того, как ВСУ были выбиты из последнего населенного пункта региона — села Горналь.

Ранее военные из российской группировки войск «Север» призвали украинцев умолять родственников из ВСУ об одной вещи — сдаваться в плен. Бойцы рассказали, что продолжают находить в Курской области тела, и зачастую опознать их возможно лишь по ДНК или тратуировкам. Чтобы украинским военным удалось избежать такой судьбы, группировка «Север» предложила родственникам военных просить о сдаче в плен.