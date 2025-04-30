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17:36, 30 апреля 2025Наука и техника

В зоне СВО испытают бесшумный мотоэвакуатор для раненых

КБ «Горизонт»: В зоне СВО испытают электрический мотоэвакуатор для раненых
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: КБ «Горизонт» /  ТАСС

Бесшумный мотоэвакуатор на базе серийного электроскутера испытают в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в конструкторском бюро (КБ) «Горизонт», передает ТАСС.

«Новый электрический двухколесный мотоэвакуатор с прицепом позволяет бесшумно вытаскивать раненых из опасных зон. Это экспериментальный образец, который в скором времени пройдет апробацию в зоне спецоперации», — рассказали в организации.

Там отметили, что эвакуатор с прицепом и носилками развивает скорость до 40 километров в час. Легкий транспорт сможет пройти по тропам, где не проедет машина или квадроцикл. Кроме того, электротранспорт генерирует меньше тепла, поэтому его почти не видео в тепловизор.

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В КБ рассказали, что в ходе работы над изделием испытывали различную технику, включая штурмовые мотоциклы. Однако у них высокий центр тяжести, поэтому двухколесный транспорт с носилками может опрокинуться. После этого для эвакуации выбрали мощный электроскутер, который существенно переработали. Без носилок он может перевозить боекомплект и продовольствие.

Ранее в апреле стало известно, что боевые роботизированные платформы «Варан», «Кабан» и БРГ-1, которые используют для подготовки операторов роботов на базе 66-го Межведомственного учебного центра инженерных войск, могут доставлять грузы и эвакуировать раненых. В частности, «Варан», который используют в зоне СВО, может нести до 200 килограммов груза.

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