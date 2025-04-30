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10:38, 30 апреля 2025Мир

Захарова рассказала о дороге в бездну для Германии

Захарова: Запрет символики Победы является для Германии дорогой в бездну
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Запрет символики Победы в Великой отечественной и Второй мировой войнах является дорогой в бездну для Германии. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Это дорога в бездну для Германии — запрет символики Победы в Великой Отечественной, Второй мировой войне, а также запрет на участие в мероприятиях тех, кто свято хранит память об этих событиях. (...) Это запрет настоящей истории (...) и, конечно, это настоящее самоуничтожение Германии», — рассказала дипломат.

По мнению Захаровой, огромную важность для Германии представляют знание и повторение собственной истории, анализ ошибок и уроков, которые «предыдущие поколения немцев извлекли из двух мировых войн».

23 апреля газета Bild сообщила, что власти Бранденбурга не хотят допускать посла России в Германии Сергея Нечаева к мероприятиям в честь 80-летия Победы и могут выдворить его в случае появления на памятной церемонии. Они также напомнили, что Германия запретила российскому посольству участвовать в любых памятных церемониях еще в 2022 году.

Кроме того, власти Берлина ожидают, что официальные представители России и Белоруссии не будут принимать участие в памятных мероприятиях, посвященных окончанию Второй мировой войны.

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