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17:49, 30 апреля 2025Спорт

Журова отреагировала на провокации украинцев против Овечкина в Канаде

Журова призвала наказать украинских активистов за провокации против Овечкина
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на попытку украинских активистов спровоцировать капитана и нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина перед матчем регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Канаде. Ее слова приводит «ВсеПроСпорт».

Журова призвала наказать украинских активистов, в частности, запретив им доступ на матчи НХЛ. «Глупое, конечно, поведение украинцев», — посчитала она.

О провокациях в адрес Овечкина ранее рассказал двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов. «Девчонок каких-то нарядили во все эти дела с транспарантами, типа, "убирайся домой"», — поделился он.

Овечкин является рекордсменом по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Он обошел канадца Уэйна Гретцки 6 апреля.

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