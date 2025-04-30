Журова отреагировала на провокации украинцев против Овечкина в Канаде

Журова призвала наказать украинских активистов за провокации против Овечкина

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на попытку украинских активистов спровоцировать капитана и нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина перед матчем регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Канаде. Ее слова приводит «ВсеПроСпорт».

Журова призвала наказать украинских активистов, в частности, запретив им доступ на матчи НХЛ. «Глупое, конечно, поведение украинцев», — посчитала она.

О провокациях в адрес Овечкина ранее рассказал двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов. «Девчонок каких-то нарядили во все эти дела с транспарантами, типа, "убирайся домой"», — поделился он.

Овечкин является рекордсменом по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Он обошел канадца Уэйна Гретцки 6 апреля.