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09:16, 1 мая 2025Спорт

Гол Овечкина помог «Вашингтону» выйти во второй раунд плей-офф НХЛ

Гол Александра Овечкина помог «Вашингтону» выйти во второй раунд Кубка Стэнли
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Geoff Burke / Imagn Images / Reuters

«Вашингтон Кэпиталс» вышел во второй раунд плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В пятом матче серии Кубка Стэнли «Вашингтон» обыграл «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла в столице США и завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев площадки. Победить команде помогли голы Александра Овечкина, Джейкоба Чикрана, Тома Уилсона и Брэндона Дьюхейма. У канадцев забил Эмиль Хейнеман.

Счет в серии стал 4-1. В следующем раунде команда Овечкина сыграет против «Каролины Харрикейнс».

«Вашингтон» впервые с 2018 года смог выйти во второй раунд Кубка Стэнли. В том году команда завоевала трофей.

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