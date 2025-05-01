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19:46, 1 мая 2025Спорт

Стало известно об эмоциональном состоянии Большунова после попадания снаряда ВСУ в его дом

Бородавко: Не передать эмоции Большунова после попадания снаряда ВСУ в его дом
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
Александр Большунов

Александр Большунов. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал о реакции трехкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова на попадание снаряда Вооруженных сил Украины (ВСУ) в его дом. Его слова приводит Sport24.

«Я просто не могу передать те эмоции, которые переживает Александр после произошедшего», — заявил Бородавко. Он добавил, что ему удалось поговорить с Большуновым на рабочие темы.

Ранее стало известно, что дом семьи Большуновых был уничтожен в результате прямого попадания украинского боеприпаса 25 апреля. Дом был обстрелян осколочным боеприпасом ВОГ, после чего начался пожар. В результате произошедшего постройки полностью выгорели.

Семья лыжника Большунова проживала в селе Подывотье Севского района Брянской области. Уезжать из дома родственники спортсмена долго отказывались, несмотря на продолжающиеся обстрелы местности и попытки бойцов ВСУ зайти в населенный пункт.

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