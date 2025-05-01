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21:46, 1 мая 2025Спорт

Тренера и футболиста «Интера» дисквалифицировали по делу о связях с мафией

Тренера «Интера» Индзаги и игрока дисквалифицировали по делу о связях с мафией
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Reuters

Главного тренера итальянского «Интера» Симоне Индзаги и полузащитника команды Хакана Чалханоглу дисквалифицировали по делу о связях фанатов с мафией. Об этом сообщает Gazzetta dello Sport со ссылкой на прокуратуру Милана.

Тренер и футболист пропустят один матч чемпионата Италии. Причиной отстранения стало то, что Чалханоглу и Индзаги контактировали с представителем ультрас Марко Фердико по вопросу распределения дополнительных билетов на матч Лиги чемпионов в 2023 году. Тренер и игрок пошли на сделку со следствием, что смягчило наказание для обоих.

В сентябре 2024 года Фердико был арестован по делу о связи с мафией. Вместе с ними задержали еще 19 человек.

Ранее «Интер» сыграл вничью с испанской «Барселоной» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 3:3.

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