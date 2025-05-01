В сборной России ответили на призыв Украины лишить Мельникову нейтрального статуса

Тренер Родионенко: У Украины не получится лишить Мельникову нейтрального статуса

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко ответила на призыв Украины лишить российскую гимнастку Ангелину Мельникову нейтрального статуса. Ее слова приводит Sport24.

Родионенко заявила, что Мельникова никогда не принимала участия в мероприятиях в поддержку СВО. «Думаю, на этот раз у них вряд ли что-то получится, потому что наша федерация подала апелляцию с претензией к этой комисси», — подчеркнула она.

Ранее Национальный олимпийский комитет Украины (НОК), Министерство молодежи и спорта Украины и Украинская федерация гимнастики обратились в Международную федерацию гимнастики (FIG) с требованием не допускать к международным турнирам Мельникову. Причиной данного обращения стало то, что Мельникова выдвинула свою кандидатуру на праймериз «Единой России». Также недовольство вызвал тот факт, что гимнастка проводила занятия для детей военных и помогала собирать средства для их семей.

Мельникова — чемпионка ОИ-2020 в командном многоборье, серебряный призер Игр в том же виде программы, а также обладательница бронзовых медалей в личном первенстве и в вольных упражнениях. На чемпионате мира-2021 россиянка стала абсолютной чемпионкой.