Капризов отреагировал на вылет своего клуба из Кубка Стэнли

Капризов о вылете «Миннесоты» из Кубка Стэнли: Серия была хорошим сражением

Российский форвард «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов отреагировал на вылет своего клуба из розыгрыша Кубка Стэнли. Об этом сообщает Sport24.

По его словам, вся серия была хорошим сражением. «Не думаю, что "Вегасу" было легко нас пройти. Вы сами видели наши игры», — заявил Капризов.

Ранее «Миннесота» уступила «Вегас Голден Найтс» в шестом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ. Соперник одержал четвертую победу и выбил соперника из Кубка Стэнли.

Капризов в шести матчах плей-офф забросил пять шайб и сделал четыре результативные передачи. Он занимает второе место в списке лучших снайперов Кубка Стэнли.