Два российских хоккеиста оказались в лидерах снайперской гонки Кубка Стэнли

Россияне Капризов и Свечников оказались в лидерах снайперской гонки Кубка Стэнли

Российские форварды Кирилл Капризов и Андрей Свечников оказались в числе лидеров снайперской гонки Кубка Стэнли нынешнего сезона. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В активе обоих хоккеистов по пять заброшенных шайб. Лидерство с ними делят американец Мэтт Болди из «Миннесота Уайлд» и канадец Натан Маккиннон из «Колорадо Эвеланш».

Капризов является одноклубником Болди по «Миннесоте», Свечников выступает за «Каролина Харрикейнс». Оба игрока в нынешнем сезоне провели по пять матчей в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Ранее клуб Свечникова в четвертый раз обыграл «Нью-Джерси Дэвилс» и стал первым участником второго раунда плей-офф НХЛ. Российский форвард отметился заброшенной шайбой.