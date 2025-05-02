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08:18, 2 мая 2025Бывший СССР

Раскрыта цель российского удара в Запорожье

В Запорожье в результате удара поврежден локомотиво-ремонтный завод
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Ночью в подконтрольном Киеву Запорожье повреждения получил локомотиво-ремонтный завод, сообщили в Telegram-канале «Украинские железные дороги».

Там утверждают, что завод подвергся «массированной атаке». «Чисто гражданское предприятие, специализирующееся на ремонте пассажирских электровозов», — говорится в публикации. Пострадавших не было, к утру пожар на заводе потушили.

До этого председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что не менее 28 взрывов прозвучало в Запорожье. По его словам, в населенном пункте была слышна стрельба.

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