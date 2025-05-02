Россиянин Ничушкин оформил дубль в матче плей-офф НХЛ

Россиянин Валерий Ничушкин оформил дубль в матче плей-офф НХЛ

Российский форвард «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин оформил дубль в шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Даллас Старс». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на пятницу, 2 мая, и завершилась со счетом 7:4 в пользу «Колорадо», игравшего дома. Ничушкин отличился в первом и третьем периодах.

«Эвеланш» благодаря победе сравняли счет в серии — 3:3. Решающий седьмой матч пройдет 4 мая в Далласе.

В ноябре прошлого года Ничушкин вернулся в НХЛ после отстранения, которое длилось полгода. В течение этого времени он проходил третий этап программы помощи игрокам лиги.