Россиянин Ничушкин оформил дубль в матче плей-офф НХЛ

Российский форвард «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин оформил дубль в шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Даллас Старс». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Встреча прошла в ночь на пятницу, 2 мая, и завершилась со счетом 7:4 в пользу «Колорадо», игравшего дома. Ничушкин отличился в первом и третьем периодах.
«Эвеланш» благодаря победе сравняли счет в серии — 3:3. Решающий седьмой матч пройдет 4 мая в Далласе.
В ноябре прошлого года Ничушкин вернулся в НХЛ после отстранения, которое длилось полгода. В течение этого времени он проходил третий этап программы помощи игрокам лиги.