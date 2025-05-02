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21:43, 1 мая 2025Россия

Сальдо рассказал о ситуации в Алешках после удара ВСУ по рынку

Сальдо: В Алешках эвакуируют тела погибших от удара ВСУ по рынку гражданских
Никита Хромин (ночной линейный редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Global Look Press

Спасатели в Алешках продолжают эвакуировать тела погибших в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по рынку гражданских. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Работа спасателей осложнена: в районе атаки по-прежнему кружат вражеские FPV-дроны», — рассказал глава региона.

Он отметил, что сотрудники экстренных служб работают «под непрекращающимся риском», находясь под прицелом. Каждый выезд с погибшими и тяжелоранеными происходит «на грани», добавил Сальдо.

ВСУ атаковали центральный рынок в Алешках 1 мая. В результате погибли минимум семь человек. В МИД России назвали эту атаку кровавым военным преступлением.

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