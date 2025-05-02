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16:36, 2 мая 2025Спорт

Сборная «Россия 25» проиграла Белоруссии

Сборная «Россия 25» проиграла Белоруссии в Астане
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Хоккейная сборная «Россия 25» проиграла сборной Белоруссии во втором матче «Тура сборной». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Игра прошла в пятницу, 2 мая, в Астане и завершилась со счетом 4:2 в пользу белорусов. В составе победителей голами отметились Андрей Белевич, Иван Дроздов, Сергей Кузнецов и Александр Скоренов. У россиян отличились Владимир Грудинин и Даниил Аймурзин.

Ранее россияне обыграли Казахстан. Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу команды Романа Ротенберга

«России 25» предстоит провести еще три встречи с Белоруссией. 5 и 6 мая встречи пройдут в Тольятти, а 8 мая — в Минске.

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