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07:20, 3 мая 2025Россия

На зерновом терминале в российском регионе произошел пожар после атаки ВСУ

Обломки БПЛА повредили три резервуара на зерновом терминале в Новороссийске
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Агентство «Москва»

В Новороссийске обломки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) повредили три резервуара на зерновом терминале. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.

По предварительной информации, никто не пострадал. В настоящее время пожарные ликвидируют возгорание. По словам главы региона, в результате атаки также повреждены три многоквартирных жилых дома в Новороссийске. По предварительным данным, пострадали четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что один БПЛА врезался в жилой комплекс «Аврора», еще один дрон атаковал многоэтажку в ЖК «Кристалл-5».

Кроме того, в Анапе обломки беспилотников ВСУ повредили три частных дома.

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