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04:56, 3 мая 2025Россия

В Анапе обломки украинских беспилотников повредили частные дома

В Анапе обломки беспилотников ВСУ повредили три частных дома
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: David W Cerny / Reuters

Три частных дома в муниципальном округе Анапа повреждены обломками беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

Уточняется, что в селе Юровка из-за падения фрагментов дронов в трех домах выбило окна и повредило двери. В результате попытки атаки никто не пострадал. Кроме того, в селе Цибанобалка Анапы обломки беспилотников упали на дерево. На месте работают специальные и экстренные службы.

Ранее беспилотники атаковали Ростовскую область. Местные власти сообщали, что в результате падения обломков в поселке Целина загорелась крыша двух домов, жильцов эвакуировали.

Также сообщалось о взрывах в Крыму. Вскоре после этого они раздались над Таманью и Новороссийском.

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