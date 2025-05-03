В Анапе обломки украинских беспилотников повредили частные дома

В Анапе обломки беспилотников ВСУ повредили три частных дома

Три частных дома в муниципальном округе Анапа повреждены обломками беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

Уточняется, что в селе Юровка из-за падения фрагментов дронов в трех домах выбило окна и повредило двери. В результате попытки атаки никто не пострадал. Кроме того, в селе Цибанобалка Анапы обломки беспилотников упали на дерево. На месте работают специальные и экстренные службы.

Ранее беспилотники атаковали Ростовскую область. Местные власти сообщали, что в результате падения обломков в поселке Целина загорелась крыша двух домов, жильцов эвакуировали.

Также сообщалось о взрывах в Крыму. Вскоре после этого они раздались над Таманью и Новороссийском.