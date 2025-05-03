Сафонов пропустил два мяча в проигранном ПСЖ матче чемпионата Франции

Сафонов пропустил дважды в проигранном ПСЖ «Страсбуру» матче чемпионата Франции

Парижский ПСЖ на выезде проиграл «Страсбургу» в матче 32-го тура чемпионата Франции. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 3 мая, и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. На 20-й минуте игрок парижан Лукас Эрнандес поразил собственные ворота, а в концовке первого тайма Феликс Лемарешаль удвоил преимущество «Страсбурга». Во второй половине игры у ПСЖ отличился Брэдли Барколя. У парижан ворота защищал российский голкипер Матвей Сафонов.

Победители набрали 57 очков и вышли на четвертое место. ПСЖ 5 апреля досрочно выиграл чемпионат Франции.

20 апреля Сафонов стал худшим игроком матча 30-го тура Лиги 1 с «Гавром» (2:1). Россиянин получил худшую оценку по итогам встречи — 5,98.