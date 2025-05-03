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12:35, 3 мая 2025Мир

Зеленский назвал разговор с Трампом в Ватикане «лучшим из всех»

Зеленский признался, что его разговор с Трампом в Ватикане был лучшим из всех
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский высказался о беседе с президентом США Дональдом Трампом, которая состоялась в Ватикане. Об этом пишет «Интерфакс-Украина».

Зеленский назвал этот разговор «лучшим из всех, что были до этого». Лидер Украины также признался, что формат тет-а-тет сделал встречу более продуктивной. Зеленский и Трамп встретились 26 апреля в Ватикане, куда они оба прибыли на похороны Папы Римского Франциска.

«С президентом Трампом, я считаю, у нас был лучший разговор из всех, что были до этого. Может, он был самый короткий, но самый предметный. При всем уважении к нашим командам, но формат тет-а-тет, на мой взгляд, сработал. У нас была правильная атмосфера самого разговора», — прокомментировал Зеленский встречу с американским лидером во время общения с журналистами.

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