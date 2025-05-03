Зеленский назвал разговор с Трампом в Ватикане «лучшим из всех»

Зеленский признался, что его разговор с Трампом в Ватикане был лучшим из всех

Украинский лидер Владимир Зеленский высказался о беседе с президентом США Дональдом Трампом, которая состоялась в Ватикане. Об этом пишет «Интерфакс-Украина».

Зеленский назвал этот разговор «лучшим из всех, что были до этого». Лидер Украины также признался, что формат тет-а-тет сделал встречу более продуктивной. Зеленский и Трамп встретились 26 апреля в Ватикане, куда они оба прибыли на похороны Папы Римского Франциска.

«С президентом Трампом, я считаю, у нас был лучший разговор из всех, что были до этого. Может, он был самый короткий, но самый предметный. При всем уважении к нашим командам, но формат тет-а-тет, на мой взгляд, сработал. У нас была правильная атмосфера самого разговора», — прокомментировал Зеленский встречу с американским лидером во время общения с журналистами.

Ранее сообщалось, что власти США начали готовить новые санкции против России. Утверждается, что они затронут банковские и энергетические компании РФ, включая «Газпром». Вашингтон таким образом хочет усилить давление на Москву, чтобы быстрее добиться прекращения конфликта на Украине на переговорах.

