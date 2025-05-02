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23:36, 2 мая 2025Мир

США начали готовить новые санкции против России

Reuters: США готовят санкции против РФ, чтобы усилить давление на переговорах
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
СюжетСанкции против России:

Фото: Reuters

Власти США начали готовить новые санкции против России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в администрации президента США Дональда Трампа.

Утверждается, что новые санкции затронут банковские и энергетические компании РФ, включая «Газпром». Вашингтон таким образом хочет усилить давление на Москву, чтобы быстрее добиться прекращения конфликта на Украине на переговорах.

Источник не предоставил агентству дополнительных подробностей. При этом пока неизвестно, собирается ли Трамп подписывать эти санкции.

Ранее стало известно, что Трамп рассматривает возможность введения вторичных санкций против России. Причиной этому является якобы «нежелание» российского лидера Владимира Путина идти на уступки в урегулировании конфликта на Украине.

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