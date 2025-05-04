«Динамо» сократило отставание от «Трактора» в полуфинале Кубка Гагарина

«Динамо» победило «Трактор» в четвертом матче полуфинала Кубка Гагарина

Московское «Динамо» одержало победу над челябинским «Трактором» в четвертом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в пятницу, 4 мая, в Москве. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Таким образом, «Динамо» сократило отставание от челябинцев в полуфинале плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Счет в серии стал 3-1 в пользу «Трактора». Пятый матч серии пройдет в Челябинске 6 мая.

По итогам регулярного чемпионата «Трактор» стал первым в турнирной таблице Восточной конференции. Бело-голубые заняли второе место на Западе.