Никарагуа выходит из ЮНЕСКО из-за вручения оппозиционной газете премии ЮНЕСКО

Власти Никарагуа захотели выйти из Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) из-за вручения оппозиционной газете страны La Prensa премии ЮНЕСКО в начале мая. Об этом сообщает Ouest-France.

Издание наградили за вклад в дело свободы печати. В Ouest-France напомнили, что четыре года назад руководство La Prensa заключили под стражу либо выслали из Никарагуа. С того момента издание работает в онлайн-формате, а его команда находится в Коста-Рике, Испании, Мексике, Германии и США. «Награда, присужденная в начале мая ЮНЕСКО оппозиционной ежедневной газете La Prensa, (...) вызвала гнев диктатора-президента Даниэля Ортеги, правящего этой центральноамериканской страной на протяжении восемнадцати лет», — сказано в материале. Уточняется, что на данный момент Никарагуа находится на 172-й строчке из 180 в рейтинге свободы прессы.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила ЮНЕСКО в игнорировании преступлений Украины. По ее мнению, бездействие и «стратегическое молчание» западных правозащитных организаций стали одной из причиной того, что политический режим на Украине окончательно стал преступным.

