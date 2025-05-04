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05:44, 4 мая 2025Мир

В США провокаторы попытались сорвать «Бессмертный полк»

В Вашингтоне провокаторы с флагами Украины попытались сорвать «Бессмертный полк»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Алексей Агарышев / РИА Новости

В Вашингтоне прошла акция «Бессмертный полк», которая сопровождалось провокациями со стороны людей с украинскими флагами. Об этом сообщил советник-посланник посольства России в США Александр Ким, пишет «Коммерсантъ».

Провокаторы кричали в адрес участников акции антироссийские лозунги. При этом, по словам Ким, политическая обстановка в целом немного улучшилась по сравнению с прошлыми годами. Он также рассказал о планах провести еще одно шествие 8 мая.

В 2022 году США запретили проведение шествия «Бессмертного полка» на территории страны, а также возложение цветов к мемориалу «Дух Эльбы». Однако 3 мая стало известно, что в Вашингтоне впервые за шесть лет пройдет акция «Бессмертный полк». Координатор проекта Анна Блоха пояснила, что сначала мероприятие не проводилась из-за пандемии, а затем из-за сложной политической ситуации.

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