В США провокаторы попытались сорвать «Бессмертный полк»

В Вашингтоне провокаторы с флагами Украины попытались сорвать «Бессмертный полк»

В Вашингтоне прошла акция «Бессмертный полк», которая сопровождалось провокациями со стороны людей с украинскими флагами. Об этом сообщил советник-посланник посольства России в США Александр Ким, пишет «Коммерсантъ».

Провокаторы кричали в адрес участников акции антироссийские лозунги. При этом, по словам Ким, политическая обстановка в целом немного улучшилась по сравнению с прошлыми годами. Он также рассказал о планах провести еще одно шествие 8 мая.

В 2022 году США запретили проведение шествия «Бессмертного полка» на территории страны, а также возложение цветов к мемориалу «Дух Эльбы». Однако 3 мая стало известно, что в Вашингтоне впервые за шесть лет пройдет акция «Бессмертный полк». Координатор проекта Анна Блоха пояснила, что сначала мероприятие не проводилась из-за пандемии, а затем из-за сложной политической ситуации.