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20:49, 5 мая 2025Ценности

51-летняя Тайра Бэнкс в боди раздвинула ноги для фото в журнале

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @numero_netherlands

Американская супермодель, актриса и телеведущая Тайра Бэнкс в откровенной позе снялась для журнала Numéro Netherlands. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 7,2 миллиона подписчиков.

Фотограф Тайлер Патрик Кенни запечатлел 51-летнюю манекенщицу в корсетном черном боди, которое подчеркивало ее бюст. При этом наряд оказался оформлен широкими прозрачными рукавами, ремнем и молнией.

В то же время знаменитость надела прозрачные колготки и балетки с ремешком и позировала, широко раздвинув ноги в стороны.

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