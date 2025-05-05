Бойцы ВС РФ уничтожили бронемашину Stryker производства США в Курской области

Американская военная техника попыталась прорваться через российскую границу в районе Курской области. Это следует из сообщения Telegram-канала «Северный ветер», связанного с российскими военными из группировки войск «Север».

Судя по выложенным кадрам, бойцы Вооруженных сил России с помощью дрона уничтожили шедшую на прорыв бронемашину Stryker производства США. Попытка прорыва госграницы была совершена близ населенного пункта Теткино.

«Оператор [дрона] (...) нанес точный удар по цели, уничтожив и технику, и экипаж», — рассказали в «Северном ветре».

О новой попытке прорыва ВСУ в Курскую область стало известно 5 мая. Тогда сообщалось, что бронегруппы противника пошли в атаку, всего ВСУ бросили на прорыв границы около 50 человек. Курскую область от ВСУ полностью освободили 26 апреля, приграничные районы региона были оккупированы с начала августа.